Лига чемпионов. Группа D. «Локомотив» обыграл «Байер» в Леверкузене

В первом туре Лиги чемпионов «Локомотив» играл на выезде с «Байером». Победу в этой встрече одержали подопечные Юрия Семина.

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур.

БАЙЕР (ГЕРМАНИЯ) — ЛОКОМОТИВ (РОССИЯ) — 1:2 (1:2)

Леверкузен. 18 сентября.

Стадион: «Бай-Арена».

Судья: Павел Рачковски (Польша).

«Байер»: Градецки, Л. Бендер, Та, Св. Бендер, Венделл, Арангис, Баумгартлингер (Амири, 71), Бельараби, Хавертц, Бэйли (Аларио, 46), Фолланд.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Жоау Мариу (Идову, 90), Крыховяк, Серкейра, Баринов, Жемалетдинов, Смолов.

Голы: 0:1 — Крыховяк (16), 1:1 — Хеведес (25, гол в свои ворота), 1:2 — Баринов (37).

Предупреждения: Баринов, Арангис (76).

16 (5) удары (в створ) 8 (4)

13 фолы 7

2 офсайды 2

9 угловые 2

69 % владения мячом 31

Последний раз «Локомотив» побеждал на выезде в Лиге чемпионов в сезоне-2002/03. Поэтому именно «железнодорожники» забили первый мяч в этой встрече. Жоау Мариу вывел один на один Крыховяка, а поляк пробил мимо голкипера. Почти сразу же хозяевам удалось сравнять счет — после удара Арангиса футбольный снаряд попал в Хеведеса, от которого мяч полетел в ворота. Однако еще до перерыва московский клуб вышел вперед. Вратарь «Байера» Градецки сделал передачу, но ее перехватил Баринов и в касание пробил в ворота. Во втором тайме значительным преимуществом владела команда из Германии. Но самый опасный момент «фармацевты» создали только в конце встречи — после удара Амири голкипер «Локомотива» отбил мяч перед собой, но успел опередить Хавертца и выбил футбольный снаряд на угловой. Таким образом, «железнодорожники» набрали 3 очка и переместились на первое место в группе D.

Фото: твиттер «Байера»

Источник: Еженедельник «Футбол»