Хамес Родригес покинул «Баварию»

Автор: Роман Шлуинский 0

Футболист Хамес Родригес ушел из «Баварии». За мюнхенский клуб он выступал 2 года.

Колумбийский полузащитник принял участие в 67 матчах «Баварии». Он забил 15 мячей и отдал 20 результативных передач.

Напомним, летом 2017 года Хамес был арендован мюнхенцами у «Реала» с возможностью выкупа по завершении прошедшего сезона. Однако 27-летний футболист призвал руководство «Баварии» не использовать эту опцию. Клуб удовлетворил просьбу игрока.

Сейчас Хамес обязан вернуться в расположение «Реала». Но ранее сообщалось, что в «Королевском клубе» не рассчитывают на него.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Баварии»

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