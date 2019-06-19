«Динамо» подтвердило переход Ивана Ордеца

Украинский защитник продолжит карьеру в чемпионате России. Футболист подписал контракт с московским «Динамо».

26-летний игрок будет зарабатывать в российском клубе один миллион евро в год, не считая бонусов. Контракт украинца будет рассчитан сроком на три года.

Ордец покинул донецкий «Шахтер» в статусе свободного агента. Всю взрослую карьеру Иван провел, выступая за «горняков». В сезоне-2013/14 играл в аренде за «Ильичевец».

Очередным новичком @FCDM_official стал центральный защитник Иван Ордец. Соглашение 26-летнего футболиста с нашим клубом рассчитано на три года. ⚪️🔵 Добро пожаловать, Иван!👏💪

📜Подробнее на нашем офсайте: https://t.co/YgGBLKV4dW#ДинамоДома #fcdm #твоякоманДа pic.twitter.com/KKZ3c0IeQZ — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 19, 2019

В составе сборной Украины футболист провел 12 матчей, забил один мяч. В прошедшем сезоне Ордец провел два матча в украинском чемпионате.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Динамо»