Александр Селихов, возможно, уйдет в аренду в «Урал» или «Крылья Советов»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, скорее всего, уйдет в аренду. Он продолжит карьеру в чемпионате России.

По информации источника, 25-летний футболист будет арендован «Крыльями Советов». Контракт будет рассчитан до конца сезона-2019/20. Сообщается, что к Селихову также проявляет интерес «Урал», однако переход маловероятен из-за низких финансовых возможностей клуба.

Отмечается, что решение по аренде может быть принято во вторник. Если Селихова уйдет, то московский клуб будет выплачивать 70 процентов зарплаты игрока. Она составляет около 1,3 миллиона евро в год.

Напомним, в нынешнем сезоне Селихов не сыграл ни одного матча в Российской Премьер-лиге.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: «Спорт-Экспресс»