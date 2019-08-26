Антон Заболотный прервал свою длительную безголевую серию в РПЛ

Форвард «Сочи» Антон Заболотный забил дебютный гол за новую команду. Это произошло в матче 7-го тура Российской Премьер-лиге против «Урала» (1:3).
Российский нападающий отметился забитым мячом на 43-й минуте игры.
Напомним, нынешним летом Заболотный сменил «Зенит» на «Сочи». За «сине-бего-голубых» нападающий в 26 играх РПЛ отличился однажды. Это случилось 13 мая 2018-го — 470 дней назад.
В этом сезоне Антон Заболотный провел за «Зенит-2» три матча в Олимп-ПФЛ, в которых забил 1 гол.
Фото: твиттер «Зенита»
Источник: Еженедельник «Футбол»