ЦСКА может купить форварда «Васко да Гама» Маррони

Форвард «Васко да Гама» Маррони, возможно, продолжит карьеру в России. В услугах 20-летнего футболиста заинтересован ЦСКА.
По данным источника, ЦСКА проявляет интерес к Маррони. Однако он не является основным претендентом на эту позицию для «красно-синих».
На данный момент у «Васко да Гама» есть финансовые трудности. Поэтому клуб сможет отпустить футболиста за 400 000 евро.
В 20 матчах чемпионата Бразилии Маррони забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.
Фото: Getty Images/Buda Mendes
Источник: «Чемпионат»