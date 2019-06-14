ЦСКА может купить форварда «Васко да Гама» Маррони

Форвард «Васко да Гама» Маррони, возможно, продолжит карьеру в России. В услугах 20-летнего футболиста заинтересован ЦСКА.

По данным источника, ЦСКА проявляет интерес к Маррони. Однако он не является основным претендентом на эту позицию для «красно-синих».

На данный момент у «Васко да Гама» есть финансовые трудности. Поэтому клуб сможет отпустить футболиста за 400 000 евро.

В 20 матчах чемпионата Бразилии Маррони забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Getty Images/Buda Mendes

Источник: «Чемпионат»