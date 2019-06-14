ЦСКА может купить форварда «Васко да Гама» Маррони

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «Васко да Гама» Маррони, возможно, продолжит карьеру в России. В услугах 20-летнего футболиста заинтересован ЦСКА.

По данным источника, ЦСКА проявляет интерес к Маррони. Однако он не является основным претендентом на эту позицию для «красно-синих».

На данный момент у «Васко да Гама» есть финансовые трудности. Поэтому клуб сможет отпустить футболиста за 400 000 евро.

В 20 матчах чемпионата Бразилии Маррони забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Getty Images/Buda Mendes
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РПЛ. 4 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 18 августа 2018 г.

Абель Эрнандес: «Есть желание остаться в ЦСКА»

РПЛ. 27 тур. ЦСКА — «Динамо» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 5 мая 2019 г.

Полиция Москвы начала поиск фанатов ЦСКА

РПЛ. 27 тур. ЦСКА — «Динамо» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 5 мая 2019 г.

Такума Нисимура: «ЦСКА обязан победить в Санкт-Петербурге»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 