Премьер-лига. 10-й тур. «Динамо» дома уступило «Сочи»

В матче 10-го тура РПЛ «Динамо» принимало «Сочи». Победу в этой встрече одержали гости.

Премьер-лига. 10-й тур

ДИНАМО — СОЧИ — 2:3 (0:1)

Москва. 22 сентября.

Стадион: «ВТБ Арена». 10119 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Динамо»: Лещук, Рауш, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк (Морозов, 46), Каборе, Юсупов, Шиманьски, Филипп (Панченко, 46), Жоаозиньо (Грулев, 73), Игбун.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Миладинович, Новосельцев, Лагатор, Нобоа, Померко, Полоз (Набиуллин, 66), Мостовой (Бурмистров, 73), Заболотный (Карапетян, 77).

Голы: 0:1 — Заболотный (31), 1:1 — Игбун (50), 2:1 — Игбун (63), 2:2 — Мевля (65), 2:3 — Карапетян (90).

Предупреждения: Заболотный (56), Жоаозиньо(58), Лагатор (88).

15 (5) удары (в створ) 11 (5)

12 фолы 12

4 офсайды 0

7 угловые 2

59 % владения мячом 41

В этой встрече не ожидалось много забитых мячей, ведь «Динамо» и «Сочи» имели худшие показатели по числу голов (6 и 5 соответственно). Однако команды преподнесли сюрприз зрителям. В начале матча клубы не создавали моментов, а первый гол пришелся на 31-ю минуту. Мостовой сделал скидку на Заболотного, а тот ударом с разворота пробил точно в дальнюю девятку. Второй тайм начался с двух мячей Игбуна. Сначала форвард забил после передачи Шиманьски, затем — с подачи Евгеньева. Почти сразу же Мевля сравнял счет. Он получил мяч в штрафной и пробил мимо вратаря. Окончательный счет в игре установил Карапетян — после удара Нобоа мяч прилетел армянскому нападающему, и он направил футбольный снаряд в ворота. Таким образом, «Динамо» с 10 очками остается на 11-м месте, а «Сочи» набрал 9 очков и поднялся на 12-ю позицию.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»