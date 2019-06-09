«Порту» намерен взять в аренду форварда «Реала» Рауля де Томаса

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «Реала» Рауль де Томас, который на правах аренды провел минувший сезон в «Райо Вальекано», заинтересовал «Порту». Португальский клуб хочет взять его в аренду.

По данным источника, «драконы» намерены арендовать 24-летнего испанца с правом последующего выкупа.

Президент «Порту» Пинту да Кошта думает использовать хорошие отношения с Флорентино Пересом, чтобы оформить сделку.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Рауль де Томас принял участие в 33 матчах. Он забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

 

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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