«Порту» намерен взять в аренду форварда «Реала» Рауля де Томаса

Форвард «Реала» Рауль де Томас, который на правах аренды провел минувший сезон в «Райо Вальекано», заинтересовал «Порту». Португальский клуб хочет взять его в аренду.

По данным источника, «драконы» намерены арендовать 24-летнего испанца с правом последующего выкупа.

Президент «Порту» Пинту да Кошта думает использовать хорошие отношения с Флорентино Пересом, чтобы оформить сделку.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Рауль де Томас принял участие в 33 матчах. Он забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola