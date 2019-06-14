Маурицио Сарри согласовал контракт с «Ювентусом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, скорее всего, продолжит свою тренерскую деятельность в «Ювентусе». Он согласовал контракт с туринским клубом.

По информации источника, сегодня спортивный директор «Старой синьоры» Фабио Паратичи в Милане встретился с Фали Рамадани, агентом Маурицио Сарри.

По итогам двухчасовой встречи стороны согласовали контракт по схеме «2+1».

Ранее стало известно, что 60-летний итальянец будет получать в «Ювентусе» 6-7 миллионов евро в год.

Маурицио Сарри возглавляет «Челси» с 2018 года. Под его руководством лондонский клуб стал победителем Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо