Маурицио Сарри согласовал контракт с «Ювентусом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, скорее всего, продолжит свою тренерскую деятельность в «Ювентусе». Он согласовал контракт с туринским клубом.
По информации источника, сегодня спортивный директор «Старой синьоры» Фабио Паратичи в Милане встретился с Фали Рамадани, агентом Маурицио Сарри.
По итогам двухчасовой встречи стороны согласовали контракт по схеме «2+1».
Ранее стало известно, что 60-летний итальянец будет получать в «Ювентусе» 6-7 миллионов евро в год.
Маурицио Сарри возглавляет «Челси» с 2018 года. Под его руководством лондонский клуб стал победителем Лиги Европы.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо