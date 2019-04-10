Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч. «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» принимал «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой каталонцев.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (АНГЛИЯ) — БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) — 0:1 (0:1).

Манчестер. 10 апреля.

Стадион: «Олд Траффорд».

Судья: Джанлука Рокки (Италия).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Фред, Мактомини, Погба, Далот (Лингард. 74), Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Лангле, Альба, Артур (Серджи Роберто, 66), Бускетс (Аленья, 90), Ракитич, Коутиньо (Видаль, 65), Месси, Суарес.

Гол: 0:1 — Шоу (12, автогол) .

Предупреждения: Бускетс (17), Шоу (19), Видаль (71), Лингард (76), Смоллинг (86).

10 (0) удары (в створ) 5 (3)

16 фолы 11

2 офсайды 0

2 угловые 4

38 % владения мячом 62

Первый тайм начался с быстрого гола гостей. Месси навесил на Суареса, уругваец пробил в Шоу, от которого мяч отлетел в ворота. Сначала главный судья встречи не засчитал гол, но после просмотра VAR он указал на центр поля. Отметим, что этот автогол стал для «МЮ» восьмым в Лиге чемпионов. Позже «Барселона» могла удвоить преимущество. Коутиньо опасно пробил из пределов штрафной, но Де Хеа отбил мяч. Перед перерывом Янг подал на Далота, но тот не попал в ворота. Во втором тайме сине-гранатовые создали еще два опасных момента. На 65-й минуте Суарес ворвался в штрафную хозяев и пробил, мяч пролетел радом со штангой. В конце встречи после удара Месси со штрафного «Манчестер Юнайтед» спас вратарь.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»