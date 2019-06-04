Андрею Аршавину запретили выезжать за границу

Автор: Роман Шлуинский 0

Экс-игроку сборной России и «Зенита» Андрею Аршавину запретили выезд за границу. Причина — задолженности по алиментам.

«Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч в месяц.

У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», – адвокат жены Аршавина Алисы Казьминой Александр Добровинский после сегодняшнего заседания суда.

Напомним, следующее, основное, заседание состоится 24 июня.

Фото: Global Look Press
Источник: «Интерфакс»

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