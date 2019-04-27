Дэнни Роуз: «Не хочу становиться тренером. Из-за моего темного цвета кожи мне не дадут шанса»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз рассказал, что не собирается быть тренером в будущем. Он объяснил это тем, что из-за темного цвета кожи ему не дадут шанса.

«Когда я говорил, что хочу уйти из футбола, люди подумали, что я имел в виду два-три инцидента, которые произошли на поле. На самом деле я говорил о нехватке темнокожих тренеров или людей на руководящих должностях в клубах.

Меня спрашивают о том, не хочу ли я стать в будущем тренером. Мой ответ – нет. Из-за моего темного цвета кожи мне не дадут шанса. Это пустая трата времени. С нетерпением жду, когда ситуация изменится.

Посмотрите на Сола Кэмпбелла. Почему он должен был начинать тренерскую карьеру во второй лиге? Я уважаю лигу, но другие специалисты получают первую тренерскую работу в АПЛ или даже в сборных», – сказал Роуз.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports