«Монако» выручил с продажи игроков свыше 1 миллиарда евро с 2010 года

«Монако» продал футболистов на 1 миллиард 29 миллионов евро. Это было сделано в период с 2010 по 2019 год.
Отметим, что то лучший показатель среди команд из топ-5 европейских лиг.
Таблица из списка 10 клубов по выручке от трансферов за указанный период выглядит следующим образом:
1. «Монако» – 1029 млн евро
2. «Челси» – 868 млн
3. «Ювентус» – 787 млн
4. «Бенфика» – 780 млн
5. «Реал» – 763 млн
6. «Атлетико» – 754 млн
7-8. «Рома» – 726 млн
7-8. «Барселона» – 726 млн
9. «Ливерпуль» – 716 млн
10. «Боруссия» Дортмунд – 678 млн.
Фото: твиттер «Монако»
Источник: CIES Football Observatory