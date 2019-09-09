«Монако» выручил с продажи игроков свыше 1 миллиарда евро с 2010 года

«Монако» продал футболистов на 1 миллиард 29 миллионов евро. Это было сделано в период с 2010 по 2019 год.

Отметим, что то лучший показатель среди команд из топ-5 европейских лиг.

Таблица из списка 10 клубов по выручке от трансферов за указанный период выглядит следующим образом:

1. «Монако» – 1029 млн евро

2. «Челси» – 868 млн

3. «Ювентус» – 787 млн

4. «Бенфика» – 780 млн

5. «Реал» – 763 млн

6. «Атлетико» – 754 млн

7-8. «Рома» – 726 млн

7-8. «Барселона» – 726 млн

9. «Ливерпуль» – 716 млн

10. «Боруссия» Дортмунд – 678 млн.

Фото: твиттер «Монако»

Источник: CIES Football Observatory