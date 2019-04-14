Болельщики «Динамо» расписали стену Цоя при помощи граффити

В преддверии встречи 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» болельщики московского клуба раскрасили стену Виктора Цоя, которая находится на Арбате. Фанаты повторили строчку из песни.

Сообщается, что надпись на стене повторяет строчку из известной песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца».

Пресс-служба «Динамо» подхватила инициативу болельщиков и пообещала подарить два билета на матч с «Краснодаром» тому, кто первым сфотографируется на фоне стены с клубной атрибутикой.

«СораДники! Этой ночью в культовом месте Москвы появилась вот такая надпись. И правда – перемены в результатах нам очень нужны. Надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы уже сегодня! А тот, кто первым сфотографируется с динамовской атрибутикой на фоне этой надписи и выложит в «Инстаграм» с хештегами #твоякоманда #стенацоя, получит два билета на сегодняшний матч. На хорошие места. Спешите, сила — в движении. Помните, что профиль должен быть открытым!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Динамо» в Instagram.

После этого болельщики «бело-голубых» выступили с заявлением по этой ситуации: «Перемен требуют наши серДца» — это акция болельщиков «Динамо», которая гораздо глубже, чем конкурсы ФК в соцсетях.

Мы устали от всего того дерьма, которое сопровождает наш клуб. Мы хотим перемен не только в игре, результатах команды, и возвращения на родной стадион, но и хотим, чтобы клубом управляли профессионалы, которые думали бы не только о своих кошельках, но и о судьбе клуба и его болельщиках.

Наши действия не были направлены на оскорбление памяти В. Цоя. Мы использовали строчку из его песни, которая для нас имеет актуальность как никогда, сделали это красиво, тем самым мы отдали дань уважения его творчеству», — сказано в заявлении на сайте болельщиков «Динамо».

Напомним, встреча 23-го тура Российской Премьер-лиги «Динамо» — «Краснодар» завершилась вничью — 1:1. «Бело-голубые» с 25 баллами занимают 13-е место в таблице чемпионата России. «Быки» находятся на третьем месте, имея в активе 42 очка.

Фото: Instagram Сергея Белова

Источник: Instagram «Динамо», Fcdin.com