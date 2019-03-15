«Барселона» определилась с приоритетной трансферной целью

Автор: Дарья Григорьева 0

Макси Гомес

«Барселона» определилась со своей главной трансферной целью на лето. Каталонский клуб планирует приобрести нападающего «Сельты» Макси Гомеса. 

Сообщается, что «сине-гранатовые» готовы выкупить уругвайского форварда за 50 млн евро по окончании сезона. Но в случае вылета команды Франа Эскриба из Примеры эта сумма уменьшится вдвое.

«Гомес лучше, чем Суарес, когда был в том же возрасте. Игрок бы отлично вписался в раздевалку. Луис как соотечественник помог бы ему адаптироваться. А спустя время Гомес смог бы заменить Суареса», — сказал представитель «Барселоны».

Напомним, «Сельта» в чемпионате Испании располагается на 18-й строчке с 25 очками. Гомес провел 24 матча, забил девять мячей и сделал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Cadena Ser

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