Сборная России улучшила место в рейтинге ФИФА

Команда Станислава Черчесова поднялась на 4 позиции в рейтинге сборных ФИФА. Сборная России переместилась с 46-го на 42-е место.
ФИФА опубликовала новую версию рейтинга национальных сборных. На данный момент он выглядит следующим образом.
Рейтинг ФИФА:
1 (-). Бельгия – 1752 очка
2 (3). Франция – 1725
3 (2). Бразилия – 1719
4 (-). Англия – 1662
5 (6). Португалия – 1643
6 (5). Уругвай – 1639
7 (9). Испания – 1631
8 (7). Хорватия – 1625
9 (8). Колумбия – 1622
10 (-). Аргентина – 1614
…
42 (46). Россия – 1455
Напомним, российская сборная участвует в отборочном раунде к Чемпионату Европы-2020. После 6-ти туров группы I россияне с 15-ю очками занимают 2-е место вслед за Бельгией (18 баллов).
Фото: Global Look Press
Источник: сайт ФИФА