Сборная России улучшила место в рейтинге ФИФА

Команда Станислава Черчесова поднялась на 4 позиции в рейтинге сборных ФИФА. Сборная России переместилась с 46-го на 42-е место.

ФИФА опубликовала новую версию рейтинга национальных сборных. На данный момент он выглядит следующим образом.

Рейтинг ФИФА:

1 (-). Бельгия – 1752 очка

2 (3). Франция – 1725

3 (2). Бразилия – 1719

4 (-). Англия – 1662

5 (6). Португалия – 1643

6 (5). Уругвай – 1639

7 (9). Испания – 1631

8 (7). Хорватия – 1625

9 (8). Колумбия – 1622

10 (-). Аргентина – 1614

…

42 (46). Россия – 1455

Напомним, российская сборная участвует в отборочном раунде к Чемпионату Европы-2020. После 6-ти туров группы I россияне с 15-ю очками занимают 2-е место вслед за Бельгией (18 баллов).

Фото: Global Look Press

Источник: сайт ФИФА