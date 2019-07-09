Дом Даниэля Старриджа в Лос-Анджелесе ограбили

Футболиста «Ливерпуля» Даниэля Старриджа ограбили в США. Из его дома в Лос-Анджелесе украли собаку.

Из квартиры английского форварда пропали несколько сумок и собака. Грабители проникли в дом, разбив дверь черного входа.

«Кто-то ворвался в мой дом в Лос-Анджелесе и похитил мою собаку. Послушайте, если кто-то знает, кто это мог быть, я вам заплачу любые деньги, я серьезно.

Я хочу знать, кто меня ограбил. Хочу знать, что произошло. Хочу знать, почему они взяли мою собаку. Я хочу знать, почему они взяли сумки с верхнего этажа. Как можно ворваться в чей-то дом в Лос-Анджелесе и похитить собаку? Вы сумасшедшие? Вы врываетесь в дом и забираете собаку?

Кто-нибудь, пожалуйста, найдите мою собаку, я заплачу любые деньги, я серьезно», – сказал Старридж.

Фото: Global Look Press

Источник: «инстаграм» Даниэля Старриджа