Рой Ходжсон о победе над «Манчестер Сити»: «Можно сравнить с победой на этапе «Тур де Франс»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон поделился мыслями о победе над «Манчестер Сити» в матче 18-го тура чемпионата Англии. «Горожане» уступили со счетом 3:2.

«Мы взяли три бонусных очка. Мы играли очень сосредоточенно, сконцентрированно и дисциплинированно. Мы знали, что будет сложно.

Было важно сдержать «Манчестер Сити», и нам это здорово удалось. Мы очень хорошо поработали и взяли три потрясающих очка. Мы обуздали свою удачу, но я должен заметить, что по своей игре за 96 минут мы заслужили этот результат. Могу гордиться парнями», – сказал Ходжсон.

«Такого результата нельзя добиться взмахом волшебной палочки или пятиминутным разговором с командой. Было проведено очень много работы над структурой игры, и мы проделали все отлично.

Билл Шенкли говорил, что это марафон, а не спринт. Если представить АПЛ велогонкой «Тур де Франс», мы сегодня просто выиграли этап. У нас впереди еще долгий путь», – добавил он.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC