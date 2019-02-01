Антонио Конте: «Осенью «Реал» был как горячая картошка»

Тренер Антонио Конте рассказал, почему отказался возглавить «Реал» в октябре 2018 года. Ранее итальянский специалист тренировал лондонский «Челси».

«На тот момент «Реале» был как горячая картошка. Я посчитал, что лучше отказаться. Шансы на сотрудничество были, но я не люблю приходить в середине сезона, предпочитаю начинать работу в начале сезона.

Что касается будущего, то до лета вы точно меня нигде не увидите. Люди много говорят о моем приходе в «Интер», но это просто спекуляции.

Пока у меня не было никаких предложений. Я буду спокойно решать вопрос о своем будущем», – сказал 49-летний итальянский специалист.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport