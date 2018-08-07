Хулен Лопетеги опроверг информацию о забастовке Ковачича

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги прокромментировал слухи о том, что полузащитник Матео Ковачич отказался тренироваться с командой. Ранее сообщалось, что в приобретении 24-летнего полузащитника сборной Хорватии заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Понятия не имею, о чем вы говорите. Он тренировался вместе с партнерами как обычно, никакой даже малейшей проблемы нет. Я им доволен и рад, что он с нами.

Что касается Луки Модрича, то у нас нет никакой информации о том, что он будет не рад остаться и продолжить играть с нами. Когда нужно, я общаюсь со своими игроками, но это наше личное дело. Мое понимание, что и Модрич, и Ковачич с радостью продолжат выступление за «Реал», – заявил Лопетеги.

Матео Ковачич выступает за «Королевский клуб» с 2015 года. 24-летний хорват в составе «галактикос» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, трижды стал победителем Лиги Чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в составе сборной Хорватии Ковачич завоевал серебряные медали.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca