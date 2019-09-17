Гари Невилл: «Мино Райола – это позор, не только для «МЮ», но и для всей Европы»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал хавбека клуба Поля Погба и его агента Мино Райолу. По его мнению, испанский агент оказывает негативное влияние на атмосферу в команде.

Требования Райолы по выплате агентских бонусов не позволили манкунианцам выгодно продать одного из лидеров команды. Невилл считает, что вследствие несостоявшегося трансфера Погба не будет выкладываться в играх за «красных дьяволов».

«Погба хочет уйти, он ясно дал понять это. Его агент – это позор, не только для «Манчестер Юнайтед», но и для всей Европы. Они должны прекратить сотрудничать с ним. У Райолы нет тех качеств, которые хотелось бы видеть в клубе», — высказался Гари.

«Я считаю, что «Манчестер Юнайтед» не нужно вести с ним переговоры. Он попытается осуществить трансфер своего игрока и получит бонус за это. Вот как он работает», — добавил он.

«Он (Погба) — один из лучших и самых известных игроков в мире, но каждую неделю с ним возникают новые проблемы, и всегда есть споры. Возможно, это не его вина, но это разрушительно влияет на клуб. Вот почему сэр Алекс Фергюсон был так решителен, когда он избавлялся от игроков. Они разрушали клуб», — заключил Невилл.

Напомним, в составе манкунианцев английский футболист выступал с 1992 по 2011 год. В общей сложности на его счету 602 матча, 7 голов и 20 трофеев.

Фото: Global Look Press

Источник: The 42