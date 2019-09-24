Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдет на «Газпром Арене»

Стало известно, на каком стадионе состоится финал Лиги чемпионов 2021 года. Он пройдет на «Газпром Арене».

Сообщается, что президент УЕФА Александер Чеферин объявил об этом на заседании исполнительного комитета.

Также было принято решение, что финал в 2022 году будет проводиться в Мюнхене на «Альянц-Арене», а в 2023 — в Лондоне на «Уэмбли».

Напомним, «Газпром Арена» — домашний стадион «Зенита» из Санкт-Петербурга. Арена вмещает до 68 тысяч зрителей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА