Зинедин Зидан желает купить Нголо Канте

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может переехать в Испанию. В приобретении французского игрока заинтересован главный тренер «Реала» Зинедина Зидана.

Отмечается, что в следующем году «сливочные» собираются сделать лондонскому клубу предложение о трансфере Канте.

Также «Реал» проявляет интерес к нападающим «ПСЖ» Килиану Мбаппе и Неймару и полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

Сообщается, что в «Челси» знают об интересе мадридского клуба к Канте.

 

Фото: Global Look Press
Источник: The Athletic

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