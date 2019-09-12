Зинедин Зидан желает купить Нголо Канте

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может переехать в Испанию. В приобретении французского игрока заинтересован главный тренер «Реала» Зинедина Зидана.
Отмечается, что в следующем году «сливочные» собираются сделать лондонскому клубу предложение о трансфере Канте.
Также «Реал» проявляет интерес к нападающим «ПСЖ» Килиану Мбаппе и Неймару и полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Сообщается, что в «Челси» знают об интересе мадридского клуба к Канте.
Фото: Global Look Press
Источник: The Athletic