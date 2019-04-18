Фабио Капелло: «Реал» собирается потратить 500 миллионов евро предстоящим летом»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло рассказал, сколько мадридцы планируют потратить в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

«Я был в Барселоне, и мне сказали, что «Реал» собирается потратить 500 миллионов евро предстоящим летом. Я спросил: «Вы уверены?» Мне ответили утвердительно. Это сказал человек, который много знает о «Реале», — сказал Капелло.

Напомним, ранее «Реал» изъявил желание приобрести форварда лондонского «Челси» Эдена Азара и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в следующее летнее трансферное окно.

После 32 туров чемпионата Испании «Реал» находится на третьем месте в таблице. В активе у «сливочных» 61 очко.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia