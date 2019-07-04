Гжегож Крыховяк подписал с «Локомотивом» долгосрочный контракт

Польский хавбек продолжит выступления в чемпионате России. Полузащитник подписал с «Локомотивом» полноценный контракт.

«Железнодорожники» воспользовались опцией выкупа 29-летнего поляка у «ПСЖ» за 10 миллионов евро. При этом, выплаты будут проходить в три этапа (три транша разбиты на три года).

Отмечается, что стоимость аренды футболиста в прошлом сезоне составила 1,5 млн. евро. Крыховяк подписал с «Локомотивом» трехлетний контракт с зарплатой 3 млн. евро в год.

В прошедшем сезоне полузащитник сборной Польши провел 27 матчей в чемпионате России. В его активе 2 гола и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс