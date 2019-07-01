«Ювентус» и «Рома» обменялись игроками

Автор: Анатолий Акулов 0

В итальянской Серии А произошла громкая рокировка футболистами. Одни из фаворитов чемпионата обменялись защитниками.

Защитник «Ромы» Лука Пеллегрини перешел в туринский «Ювентус». 20-летний футболист заключил с клубом соглашение до конца сезона-2022/23 года. Сообщается, что cумма трансфера составила 22 миллиона евро.

В свою очередь, «Рома» объявила о покупке защитника «бьянконери» Леонардо Спинаццолы. Трансферная стоимость футболиста составила 29,5 миллиона евро. Контракт 26-летнего игрока с римским клубом рассчитан на 4 года.

В прошедшем сезоне Спинацолла провел 10 матчей в чемпионате Италии. На его счету 1 результативная передача. Пеллегрини прошлый розыгрыш Серии А отыграл в аренде за «Кальяри». В его активе 1 ассист в 12 матчах сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: «Twitter» «Ромы», официальный сайт «Ювентуса»

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