Пау Лопес перешел в «Рому»

Испанский вратарь перебрался в чемпионат Италии. 24-летний голкипер будет выступать за «Рому».

Сообщается, что бывший игрок «Бетиса» подписал 5-летний контракт с итальянским клубом. Сумма трансфера составила 23,5 млн. евро.

Вратарь поделился своими впечатлениями от новой команды. «Такому клубу, как «Рома», отказать невозможно. Для меня это большой шаг вперед в карьере. Очень рад доверию со стороны великого клуба. Я готов принять этот захватывающий новый вызов», – отметил Лопес.

Таким образом, Пау Лопес станет самым дорогим вратарем в истории римского клуба. Также он будет одним из самых высокооплачиваемых футболистов Серии А.

В прошедшем сезоне голкипер провел 33 матча в чемпионате Испании. В проведенных встречах он пропустил 47 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ромы»