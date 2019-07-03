Хамес Родригес близок к переходу в «Наполи»

Автор: Анатолий Акулов 0

Колумбийский хавбек близок к переезду в Италию. Полузащитник может перейти в «Наполи».

Отмечается, что 27-летний футболист «Реала» Хамес Родригес приблизился к переходу в «Наполи». Стороны вчера достигли значительного прогресса в переговорах по возможному трансферу.

Теперь оба клуба оптимистично настроены относительно дальнейшего развития сделки. «Адзурри» арендуют Хамеса с обязательством выкупа за 42 миллиона евро с учетом бонусов.

Прошедший сезон колумбиец выступал на правах аренды за «Баварию». В 20-ти матчах немецкого чемпионата хавбек забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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