Александр Кокорин: «Готов завершить карьеру в «Зените»

Автор: Анатолий Акулов 0

Нападающий Александр Кокорин рассказал о желании играть за «Зенит». 28-летний футболист готов остаться в команде после отбывания срока заключения.

По словам форварда, он готов завершить карьеру в Санкт-Петербурге. «Готов завершить карьеру в «Зените». Готов играть хоть бесплатно. Потому что клуб ко мне очень хорошо относится», — сказал Александр.

«Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек», — поделился футболист.

«Адвокаты ничего не преувеличивали. Я здесь (в колонии) тренируюсь каждый день по полтора часа», — заключил Кокорин.

Напомним, контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» был рассчитан до конца июня. Сегодня команда Кокорина и хавбека Павла Мамаева выиграла у белгородского «Салюта» (4:2) из Олимп-ПФЛ в товарищеском матче.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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