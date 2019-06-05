Килиан Мбаппе изъявил желание покинуть «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен уйти из команды в это межсезонье. Он принял это решение из-за нескольких причин.

По данным источника, французский нападающий ощущает дискомфорт в парижском клубе сразу по нескольким причинам.

Одной из них является разочарование Мбаппе в главном тренере Томасе Тухеле. Немецкий специалист не разрешил 20-летнему французу стать штатным исполнителем пенальти. Так как 11-метровые в «ПСЖ» исполняли в основном Неймар и Эдинсон Кавани, Мбаппе не удалось обогнать Лионеля Месси в борьбе за «Золотую бутсу».

Кроме того, Килиан отстраненно чувствует себя в команде. Мбаппе почти не контактирует с Неймаром.

Отмечается, что отец 20-летнего француза уже начал работать по возможному трансферу сына из «ПСЖ». Сообщается, что Мбаппе-старший в Цюрихе встречался с очень влиятельным в мире футбола человеком несколько недель назад.

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena SER