Виктор Гончаренко: «Федору Чалову пока рановато уезжать в Европу»

Автор: Роман Шлуинский 0

Лига чемпионов. 6 тур. «Реал» — ЦСКА — 0:3. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 12 декабря 2018 г.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий по поводу интереса к форварду Федору Чалову со стороны клубов из Европы. По его словам, Чалову пока рановато уезжать.

«Смотря куда ехать. Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет. Если будет гарантия игрового времени – возможно, стоит попробовать.

Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация – не уезжать пока. Рановато. Феде надо давать информацию дозированно. С ним нужно вести беседы, но обязательно делать скидку на то, что Чалов и самоанализом, самобичеванием много занимается.

Если ты усиливаешь его сомнения или вбрасываешь дополнительную информацию, с которой он не может справиться, – это не идет на пользу. Он и сам на себя сильно давит, а ведь у него еще есть брат-футболист, родители, которые дают советы, агент.

Это с Бекао можно говорить бесконечно, с Влашичем, Сигурдссоном, а с Чаловым следует быть осторожным в словах и помнить: у него компьютер в голове», — сказал Гончаренко.

В минувшем сезоне Федор Чалов провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах. Он забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.

Напомним, ранее стало известно, что «Арсенал», «Монако» и «Севилья» заинтересованы в приобретении 21-летнего форварда.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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