Неймар — президенту «ПСЖ»: «Я больше не хочу играть за «ПСЖ». Я намерен вернуться домой»

Форвард «ПСЖ» Неймар намерен вновь перейти в «Барселону» в это межсезонье. Об этом он заявил президенту парижского клуба.

«Я больше не хочу играть за «ПСЖ». Я хочу вернуться домой, который не должен был покидать», — сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что руководство «красно-синих» может отпустить 27-летнего бразильца, если получит хорошее предложение.

Кроме того, появилась информация, что главному тренеру «ПСЖ» Томасу Тухелю надоели проблемы, которые создает Неймар в раздевалке команды, поэтому он тоже не будет против его продаже.

А президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи в недавнем интервью заявил: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт».

По информации источника, капитан «Барселоны» Лионель Месси призвал руководство «сине-гранатовых» вернуть Неймара, который играл на «Камп Ноу» с 2013 по 2017 год.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo