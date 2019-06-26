Новый лимит на легионеров «8+17» в РПЛ будет действовать с сезона-2020/21

Стало известно, когда будет использоваться новый лимит на легионеров в Российской Премьер-лиге. Он был принят на заседании исполкома РФС.

Начиная с сезона-2020/21, все клубы будут иметь возможность заявлять 25 игроков, из которых иностранных футболистов будет не более восьми.

Отметим, что ограничения по количеству легионеров на поле не будет. Все восемь иностранных игроков смогут быть на поле одновременно.

Сезон-2019/20 будет проходить по старой системе «6+5», по которой на поле могут находиться одновременно не более шести легионеров.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС