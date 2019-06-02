Мадридский «Реал» намерен задействовать Хамеса, Наваса и Бэйла в сделке по Погба

Мадридский «Реал» по-прежнему хочет заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Для этого трансфера «сливочные» готовы задействовать четверых футболистов.

Отмечается, что «Королевский клуб» не рассчитывает на этих игроков. В этом списке числятся голкипер Кейлор Навас, защитник Тео Эрнандес и полузащитники Гарет Бэйл и Хамес Родригес.

В минувшем сезоне Поль Погба провел 47 матчей за «Манчестер Юнайтед». Он забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times