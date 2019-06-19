Поль Погба намерен перейти не в «Реал», а в «Ювентус»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, возможно, вновь станет игроком «Ювентуса». Трансфер может быть оформлен в это межсезонье.

По информации источника, 26-летний француз желает перейти именно в туринский клуб, а не в «Реал».

Сообщается, что сделка усложняется высокой зарплатой футболиста. За сезон он зарабатывает в «МЮ» примерно 15 миллионов евро.

Руководство «Юве» хочет договориться об условиях личного контракта с Погба и уже общалось с его представителями. Все это они намерены сделать до начала переговоров с «МЮ».

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио