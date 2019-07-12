Сами Хедира может перейти в «Фенербахче»

Немецкий хавбек может перебраться в чемпионат Турции. 32-летний полузащитник интересен «Фенербахче».

Сообщается, что представители турецкого клуба сделали предложение «Ювентусу» о трансфере хавбека. Сам футболист рассматривает возможность переезда в Турцию из-за возросшей конкуренции.

Напомним, этим летом в туринский клуб пришли полузащитники Адриен Рабьо и Аарон Рэмзи. Таким образом, Хедира может не получить в «Юве» достаточного игрового времени.

Действующий контракт Хедиры со «старой синьорой» рассчитан до июня 2021 года. В прошедшем розыгрыше Серии А хавбек провел 10 матчей. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Сalciomercato.com