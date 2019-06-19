Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи без предъявления обвинений. Напомним, во вторник он был задержан в рамках расследования о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022.

По словам 63-летнего француза, его расспрашивали сразу по нескольким турнирам, среди которых Евро-2016, ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Также Платини задавали вопросы о «ПСЖ». Парижский клуб был приобретен бизнесменами из Катара в 2011 году.

«Я приехал, а меня тут же взяли под стражу. Это неприятно. Неприятно, учитывая все то, что я сделал. Но они делали свою работу, а мы постарались ответить на все вопросы. Продолжалось все долго, но, учитывая количество вопросов, по-другому быть не могло.

Я вообще не имею никакого отношения ко всем этим делам. Вы знаете, что это старая история, мы это объясняли.

Я очень прозрачно объяснял все во всех газетах. Вот и все, дело идет, они расследуют, ищут», – рассказал Платини.

По словам Уильяма Бурдона, адвоката 63-летнего француза, Платини ни в чем не подозревают, и для них это дело закрыто.

Отмечается, что помимо Платини также был задержан Софи Дион, экс-советника бывшего президента Франции Николя Саркози. А вот генерального секретаря администрации экс-президента Клода Геана допросили, но без задержания.

Напомним, за несколько дней до выборов хозяина ЧМ-2022 Мишель Платини встречался с представителями Федерации футбола Катара в Швейцарии. Утверждалось, что Платини делал это по просьбе Саркози.

Кроме того, полиция интересовалась приемом, который был организован 23 ноября 2010 года в Елисейском дворце. На нем находились Николя Саркози, Мишель Платини, нынешний эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, а также тогдашний премьер-министр и министр иностранных дел страны Хамад бен Джасим. Дион и Геан, которые были задержаны вместе с Платини, также посетили мероприятие.

Ранее Платини признавался, что отдал свой голос за Катар 2 декабря 2010 года на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022. Француз уже давал показания по этому делу в декабре 2017-го.

Фото: Global Look Press

Источник: AP