Икер Касильяс вернулся к тренировкам с «Порту» спустя два месяца после инфаркта

Испанский вратарь «Порту» Икер Касильяс приступил к тренировкам в основной команде. Два месяца назад с ним случился сердечный приступ.
«Вернулся к работе. Первый день», — написал Касильяс в своем твиттере.
Vuelta al trabajo. Primer día. 😁 @FCPorto pic.twitter.com/7NkmLRTfwz
— Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2019
Напомним, 1 мая у голкипера на тренировке случился острый инфаркт миокарда, позже он перенес операцию.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 38-летний голкипер размышляет о завершении игровой карьеры, однако позже Касильяс опроверг данную информацию.
В завершившемся сезоне Касильяс провел в чемпионате Португалии 31 матч.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Икера Касильяса