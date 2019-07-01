Икер Касильяс вернулся к тренировкам с «Порту» спустя два месяца после инфаркта

Испанский вратарь «Порту» Икер Касильяс приступил к тренировкам в основной команде. Два месяца назад с ним случился сердечный приступ.

«Вернулся к работе. Первый день», — написал Касильяс в своем твиттере.

Напомним, 1 мая у голкипера на тренировке случился острый инфаркт миокарда, позже он перенес операцию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 38-летний голкипер размышляет о завершении игровой карьеры, однако позже Касильяс опроверг данную информацию.

В завершившемся сезоне Касильяс провел в чемпионате Португалии 31 матч.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Икера Касильяса