Игроки «Ромы» несколько дней будут жить на базе клуба

Автор: Поршнев Тимофей 0

Рома

Футболисты «Ромы» до матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Викторией» будут жить на тренировочной базе. Это наказание за неудовлетворительные результаты.

Такое решение было принято тренерским штабом после ничьей с «Кальяри» (2:2) в последнем матче чемпионата Италии. Римляне до 84-й минуты вели со счетом 2:0. Футболисты «Ромы» будут жить в закрытом режиме на базе в наказание.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо может быть отправлен в отставку после серии неудачных результатов.

Фото: Global Look Press
Источник: Roma Radio

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