«Олимпиакос» арендовал Юрия Лодыгина у «Зенита» до конца сезона

Автор: Поршнев Тимофей 0

Лодыгин

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Олимпиакосе». Греческий клуб объявил о трансфере 28-летнего голкипера.

«Зенит» сообщил, что речь идет об аренде до конца сезона-2018/19. Напомним, что мать Лодыгина – гречанка. Голкипер выступал за молодежную сборную Греции, а также клубы «Ксанти» и «Эордаикос».

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года и выиграл с клубом чемпионат и Кубок России, а также дважды Суперкубок страны. В текущем сезоне РПЛ он на поле не появлялся.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Олимпиакоса»

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