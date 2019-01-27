«Олимпиакос» арендовал Юрия Лодыгина у «Зенита» до конца сезона

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Олимпиакосе». Греческий клуб объявил о трансфере 28-летнего голкипера.

«Зенит» сообщил, что речь идет об аренде до конца сезона-2018/19. Напомним, что мать Лодыгина – гречанка. Голкипер выступал за молодежную сборную Греции, а также клубы «Ксанти» и «Эордаикос».

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года и выиграл с клубом чемпионат и Кубок России, а также дважды Суперкубок страны. В текущем сезоне РПЛ он на поле не появлялся.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Олимпиакоса»