Мино Райола сообщил «Реалу» три условия возможного трансфера Поля Погба

Агент полузащитника «МЮ» Поля Погба Мино Райола назвал «Реалу» условия возможного трансфера своего клиента. Их оказалось три.

Во-первых, Мино Райола хочет получить с потенциального перехода футболиста 18 миллионов евро комиссионных.

Во-вторых, он намерен сохранить долю в 5% с прав на изображение 26-летнего хавбека.

В третьих, агент попросил, чтобы Поль Погба вошел в тройку игроков команды, имеющих самую большую зарплату.

В нынешнем сезоне Поль Погба принял участие в 29 матчах Английской Премьер-лиги. Он забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач.

Нынешняя стоимость 26-летнего француза составляет 90 миллионов евро. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Le10sport.com