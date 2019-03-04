Марио Балотелли отпраздновал гол, сделав видеоселфи с партнерами

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал «Сент-Этьен». Встреча закончилась победой хозяев — 2:0.

Форвард прованского клуба Марио Балотелли открыл счет на 12-й минуте. Он забил боковыми ножницами после углового.

Отметим, что итальянский форвард отпраздновал забитый мяч с партнерами, сделав видеоселфи на смартфон. Телефон же Балотелли взял у фотографа за воротами.

За 6 матчей в футболке «Марселя» Марио Балотелли забил 4 гола. Напомним, 28-летний форвард перешел в прованский клуб из «Ниццы» в зимнее трансферное окно.

Фото: твиттер «Марселя»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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