Серхио Рамос: «Еще одно «класико» — еще один шанс»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от домашнего матча 26-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Еще одно «класико» — еще один шанс. Мы знаем, что все поставлено на карту, и что у нас самые лучшие болельщики в мире. Все вместе», — написал Рамос.

Напомним, в ответной игре 1/2 финала Кубка Испании, которая состоялась 27 февраля, мадридский клуб на своем поле потерпел поражение от каталонцев — 0:3. Первая встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счетом 1:1.

Встреча 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» состоится 2 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало игры — 22:45 по московскому времени.

На данный момент «Барселона» — лидер Ла Лиги. В активе у сине-гранатовых 57 очков. «Реал» с 48 очками находится на третьем место.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Серхио Рамоса