Адвокат Мамаева: «Все бы поприветствовали, если бы суд принял решение отпустить Павла под домашний арест»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о возможности изменения своему клиенту меры пресечения. Также он объяснил ситуацию с обращением в Европейский суд по правам человека.

«Статистика не оставляет радужных надежд на изменение решения по мере пресечения. За прошлый год 98% ходатайств следствия о продлении ареста удовлетворялось, а в Москве даже больше – 99%. Чтобы попасть в 1%, нужно какое-то чудо. Оснований достаточно, чтобы изменить меру пресечения на менее строгую, расследование ведь завершено, мы ознакомились с материалами дела, а фигуранты дела не представляют общественной опасности. Раньше суд давал преференцию следствию, чтобы провести расследование, а сейчас оно завершено. Надежда есть всегда, редкие исключения из правил бывают. Все бы поприветствовали, если бы суд принял решение отпустить Павла под домашний арест, ведь времени для следствия было достаточно.

Обращение в ЕСПЧ? Надо дождаться завтрашнего судебного заседания, рассчитываю, что суд изменит постановление. ЕСПЧ – длительная и малоэффективная процедура в настоящее время, в основном решения там принимаются через несколько лет после обращения, а потом просто следует денежная компенсация. Так что эффективности в данном обращении мало», — сказал Бушманов.

Напомним, что Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий находятся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу. За участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года они были заключены под стражу на два месяца. Позже их арест решили продлить до 8 апреля.

Фото: твиттер телеканала «360»

Источник: «Чемпионат»