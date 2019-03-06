Андрей Ещенко: «В 12-13 лет мы выпили водки в интернате. Потом идешь, падаешь»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в интервью Евгению Савину рассказал о жизни в интернате. Также 35-летний футболист сообщил, как начинал свою карьеру.

– В девять лет ты потерял родителей и переехал в интернат. Как в такой момент не сломаться?

– Дети не так это воспринимают. Главное, чтобы их отвлекли. Меня в тот момент отвезли в лагерь, я там два месяца был.

В интернате с утра просыпались, шли на занятия, после обеда тренировка. Вечером свободное время и в 11 отбой уже.

– С ребятами из интерната общаешься?

– Их мало осталось. Кто-то в тюрьме, кто-то скололся, кто-то взял пистолет и себе в голову выстрелил, проверял просто, заряжен или нет. Нелепая смерть.

– Я был в спортивном интернате, и у нас была дедовщина. Расскажи жесть про интернатовские

времена.

– Был треш, когда мы водку купили и выпили. Нам было по 12-13 лет, наверное. И потом идешь, падаешь. Кто-то у нас накуривался, кто-то клей нюхал.

– В «Звезде» у тебя была зарплата 4000 рублей?

– Нет, сначала 1500. Потом 4000, потом подняли – 4500.

– На что хватало?

– Я даже не помню. Ну что пацану надо? Экипировка есть, покушать есть. Так, на какие-нибудь сладости.

– Самый ад второй лиги?

– Там были мужики, которые за премиальные могли дать тебе люлей.

– Был какой-нибудь кипиш в раздевалке из-за того, что ты привез голешник?

– Было совсем по-другому – когда я забил.

– Договорняк был?

– Не договорняк, просто они хотели, чтобы немного голов было. А я забил – и все. Мне никто не сказал, я и забил.

Были случаи, как со всеми молодыми. Просили пива принести, еще что-нибудь. Кстати, молодым сейчас нужен этот характер, и дедовщина не помешала бы. В хорошем смысле, а не то что иди пива принеси, мячи принеси.

Когда я приехал в «Химки» и увидел Тихонова, вообще офигел. Я от него почти не отходил. Он передавал свой опыт, свои истории, как он жил. Это, по-моему, замечательно.

А когда во второй лиге будут играть 19-летние друг с другом, без мужиков – то же самое, что чемпионат среди дублеров, – сказал Ещенко.

В нынешнем сезоне 35-летний защитник принял участие в 6 матчах чемпионата России. Футболисту не удалось отметиться результативными действиями.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: канал «КраСава» в YouTube