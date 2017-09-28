«ПСЖ» хочет купить Алексиса Санчеса зимой за 10 млн евро

Автор: Лидия Дидык 0

алексис санчес

«ПСЖ» возобновил интерес к полузащитнику «Арсенала» Алексису Санчесу. Игрок летом 2018 года может станет свободным агентом.

Парижане рассматривали возможность приобретения 28-летнего чилийца до прихода форварда Неймара из «Барселоны», а теперь намерены предложить за Санчеса 10 миллионов евро во время январского трансферного окна.

Минувшим летом Санчес хотел перейти в «Манчестер Сити», но 31 августа сделка, оценивавшаяся примерно в 70 млн фунтов, сорвалась. Теперь «горожане» также планируют купить хавбека зимой.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mercurio

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