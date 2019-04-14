Оле-Гуннар Сульшер — о Лиге чемпионов: «Кто-то должен объяснить мне, почему мы играем в среду и вторник, а другие – во вторник и среду?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после матча с «Вест Хэмом» выразил недовольство графиком в Лиге чемпионов. На семь дней у «Красных дьяволов» приходится 3 матча.

«Кто-то должен объяснить мне, почему мы играем в среду и вторник, а другие – во вторник и среду? Пытались гуглить, но ничего не нашли. УЕФА должен это изменить, 100%», – сказал Сульшер.

«Манчестер Юнайтед» в среду сыграл первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», во вторник состоится ответная встреча.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна