«Реал» готов платить Криштиану Роналду 32,5 млн евро в год

«Реал» по-прежнему намерен сохранить форварда Криштиану Роналду, который принял решение покинуть клуб. Мадридцы предложили 33-летнему португальцу повышение базовой зарплаты до 25 миллионов евро в год.

Еще 7,5 млн нападающий может заработать за счет бонусов. 2 млн Роналду получит за победу в Лиги чемпионов, 1,5 млн – за победу в Ла Лиге, по 1 млн – за победу в Кубке Испании, выигрыш «Золотого мяча» и приза лучшему игроку мира по версии ФИФА.

Еще по 500 тысяч евро португалец заработает, если станет лучшим бомбардиром примеры и сыграет определенное количество матчей в сезоне.

Таким образом, всего Роналду может получить за один сезон 32,5 млн. При этом оклады Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («ПСЖ») превышают данную сумму.

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena Cope