Хуан Антонио Пицци: «Хотим победить в финале Кубка конфедераций»

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал выступление своей команды на Кубке конфедераций. Специалист также поделился своим мнением о стадионе «Санкт-Петербург».

«Мы очень рады, что дошли до финала. Проделали огромную работу, выполнили свою задачу. Хотим хорошо выступить против соперника самого высокого уровня и победить на турнире.

Стадион в Санкт-Петербурге нам понравился! Для того чтобы сохранить поле, нас попросили тренироваться на других аренах, но сам стадион прекрасен! Надеюсь, мы сможем показать на нем красивую игру», — отметил Пицци.

Напомним, что сборная Чили сыграет в финале Кубка конфедераций против национальной команды Германии. Встреча состоится 2 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс