Футболист «Амедспора» Мансур Чалар, порезавший лезвием соперников, пожизненно дисквалифицирован

Полузащитник «Амедспора» Мансур Чалар пожизненно дисквалифицирован федерацией футбола Турции. Он получил это наказание за использование лезвия во время матча третьего дивизиона с «Сакарьяспором».

Ранее сообщалось, что Чалар пронес режущий предмет на матч. Во время встречи он незаметно наносил порезы игрокам соперника, одному из них даже порезал лицо. Отмечается, что от руки Чалара пострадали 5 футболистов.

